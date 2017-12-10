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10 декабря, в 14:18
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Биткоину предсказывают двадцатикратный рост

При этом на бирже Coinmarketcap было зафиксировано падение курса криптовалюты

Один из биткоиновых миллиардеров, Кэмерон Уинклвосс, заявил, что криптовалюта биткоин вырастет в 20 раз.

Инвестор убежден, что рано или поздно в биткоине увидят альтернативу золоту, передает RT. Уинклвосс отметил, что, по его мнению, биткоин призван стать “разрушителем золота”. Также он заявил, что обязательно продолжит приобретать эту криптовалюту.

При этом за последние сутки на бирже Coinmarketcap было отмечено падение курса биткоина более, чем на 14,5 процентов. Как пишет Life, на 11:35 курс криптовалюты составлял 13,46 тысяч долларов.

Но к 14:15 цена за один биткоин увеличилась до 14,17 тысяч долларов.

Как ранее писала Praktika.ru, близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс стали первыми миллиардерами, заработавшими состояние на покупке криптовалюты биткоин.


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Николай
Гость
Николай

Единственный способ существования биткоина это его рост. Сколько он стоит на самом деле – ничего. Пока существуют дураки ему, однако, ничего не грозит

13 дней 2 часов назад