Биткоину предсказывают двадцатикратный рост

Один из биткоиновых миллиардеров, Кэмерон Уинклвосс, заявил, что криптовалюта биткоин вырастет в 20 раз.

Инвестор убежден, что рано или поздно в биткоине увидят альтернативу золоту, передает RT. Уинклвосс отметил, что, по его мнению, биткоин призван стать “разрушителем золота”. Также он заявил, что обязательно продолжит приобретать эту криптовалюту.

При этом за последние сутки на бирже Coinmarketcap было отмечено падение курса биткоина более, чем на 14,5 процентов. Как пишет Life, на 11:35 курс криптовалюты составлял 13,46 тысяч долларов.

Но к 14:15 цена за один биткоин увеличилась до 14,17 тысяч долларов.

Как ранее писала Praktika.ru, близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс стали первыми миллиардерами, заработавшими состояние на покупке криптовалюты биткоин.