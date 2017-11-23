Биткойн появится в списке платежных услуг ЦБ Сингапура

Валютное управление Сингапура продвигает регулирование, которое позволит добавить в перечень платежных услуг биткойн и криптовалютные биржи, в рамках единого законодательства.

Об этом сообщается на портале Сryptocoinsnews. С таким заявлением выступил представитель министерства денежно-кредитного регулирования Сингапура (МАS). «Новые рамки расширят сферу регулирования, включая внутренние денежные переводы, приобретение и продажу виртуальных валют», – говорится в выдержке из сообщения MAS.

В качестве регулятора MAS будет следить за возможным отмыванием денег и финансированием терроризма, а также будет выступать в качестве гаранта средств потребителей. При вступлении в силу закона платежные фирмы, а также биткойн-обменники должны будут получить одну лицензию в соответствии с новой нормативной базой.

Управляющий директор MAS Рави Менон сказал, что данные меры предпринимаются для внедрения перспективного регуляторного режима, который поможет использовать безопасные решения для электронных платежей.