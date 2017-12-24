Бизнесмена Сергея Полонского выдвинули кандидатом в президенты

Российский предприниматель Сергей Полонский стал кандидатом в президенты. Он планирует в ближайшее время подать необходимые документы в ЦИК.

Как сообщает ТАСС, в воскресенье, 24 декабря, инициативная группа из 520 человек поддержала кандидатуру Полонского и выдвинула его кандидатом на пост лидера РФ.

Полонский заявил, что политики не способны добиться равноправия в мире, а вот бизнесмены более прагматичны, поэтому настроены избегать конфликтов. Он подчеркнул также, что именно в этом кроется причина успеха бизнесмена Дональда Трампа, ставшего в итоге президентом США.

“Будущее за людьми, которые умеют созидать”, – подчеркнул Полонский и предложил относиться к стране как к девелоперскому проекту. Одним из пунктов его программы является снижение стоимости кредитов для предпринимателей. Он уверен, что у страны будут ресурсы для развития только в том случае, если российский бизнес будет защищен изнутри.

Ранее Praktika.ru передавала, что Сергей Полонский, заявивший о своем желании баллотироваться в президенты Российской Федерации, собирается устроить дебаты с телеведущей Ксенией Собчак.