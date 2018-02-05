Бизнесмены не чувствуют поддержки со стороны государства

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты от Партии Роста Борис Титов передал Владимиру Путину список российских бизнесменов, желающих вернуться в Россию.

В связи с этим, Praktika.ru решила узнать, сложно ли строить бизнес в России и с какими проблемами чаще всего сталкиваются предприниматели.

Генеральный директор ООО “БиРОМ+” Елена полагает, что в России очень остро стоит вопрос налогов, и это, возможно, главная проблема, с которой могут столкнуться начинающие бизнесмены.

“Бизнес в России строить не сложно, сложно сделать так, чтобы он приносил тебе доход. Главная проблема при создании своего бизнеса – налоги. В нашей стране вопрос налогов стоит очень остро, при том, что государственной поддержки не получаешь почти никакой. В связи с этим кажется, что за границей процесс ведения бизнеса проще, потому что система налогов более лояльна”, – сказала она.

Генеральный директор ООО”Центр музыкально-драматического искусства “Юность” Юлия также считает, что государство оказывает недостаточную поддержку бизнесу.

“Я не чувствую поддержки и заинтересованности в себе со стороны государства”, – заявила Юлия.

Как ранее сообщала Praktika.ru, Симоньян рассказала, что больше всего мешает бизнесу в России.