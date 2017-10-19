Благоустройство дворов в Екатеринбурге практически завершено

Благоустройство дворов в Екатеринбурге, которые участвуют в программе регионального проекта по формированию комфортной среды, завершат на следующей неделе.

Об этом в четверг, 19 октября, рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Он рассказал, что в городе благоустроили 14 дворов, 4 из которых ввели в эксплуатацию. Работы на 10 участках завершатся к 25 октября.

Николай Смирнов посетил три двора, на которых проводились работы. Один из них находится на улице Агрономической и объединяет семь многоквартирных домов. Руководитель проекта подчеркнул, что все работы выполнены качественно и двор введен в эксплуатацию. Во дворе установили две детские площадки, площадки для воркаута и спорта, горки для катания на роликах и скейтборде, обустроили зоны отдыха для взрослых.