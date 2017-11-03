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Blizzard возродит классический сервер World of Warcraft

Об этом много лет просили поклонники игры

Компания Blizzard запустит сервер для классической версии легендарной игры World of Warcraft. Разработчики прислушались к мнению игроков, которые уже много лет просили о возрождении классического сервера.

В течение долгого времени ценителям классики приходилось запускать собственные пиратские сервера —  только так они могли вернуть любимую версию, пишет DTF. Многие серверы были закрыты после жалоб и исков самой компании Blizzard. Разработчики обвиняли создателей в нарушении авторских прав.

Теперь они приняли оптимальное решение: запустить сервис самостоятельно. Известно, что работа над классической WoW уже ведётся, но дата запуска пока не известна.


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