Blizzard возродит классический сервер World of Warcraft

Компания Blizzard запустит сервер для классической версии легендарной игры World of Warcraft. Разработчики прислушались к мнению игроков, которые уже много лет просили о возрождении классического сервера.

В течение долгого времени ценителям классики приходилось запускать собственные пиратские сервера — только так они могли вернуть любимую версию, пишет DTF. Многие серверы были закрыты после жалоб и исков самой компании Blizzard. Разработчики обвиняли создателей в нарушении авторских прав.

Теперь они приняли оптимальное решение: запустить сервис самостоятельно. Известно, что работа над классической WoW уже ведётся, но дата запуска пока не известна.