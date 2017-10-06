Boeing выкупает Aurora Flight Sciences для создания воздушных такси

Американская корпорация Boeing объявила о приобретении компании Aurora Flight Sciences, которая занимается производством автоматизированных беспилотников, а также деталей для авиационной отрасли.

Как сообщает СNN Money, на данный момент условия сделки не разглашаются, однако известно, что она еще не завершена полностью.

По информации издания, подобная покупка означает, что Boeing намерен увеличить уровень автоматизации собственных летательных аппаратов, а также усовершенствовать дронов для военных и принять участие в разработке персональных воздушных такси.

Генеральный директор американской корпорации Грег Хислоп заявил, что Boeing не собирается диктовать, как должно выглядеть будущее, однако компания хочет лидировать во всех форматах воздушных транспортировок.

Ранее «Практика» писала о том, что Boeing предложил построить в Индии завод по сборке истребителей.