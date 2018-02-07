Богатыри — не вы: «Последний богатырь» получил премию «Блокбастер»

Российский фильм-сказка «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко получил премию «Блокбастер» как самая кассовая картина 2017 года.

Об этом объявили на XXI церемонии вручения премий в Москве, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. «Фильм, вышедший на экраны 19 октября 2017 года, собрал в прокате 1,732 миллиарда рублей», – сказано в сообщении.

«Последний богатырь» — это приключенческий фильм, созданный компанией Disney в России совместно с российской киностудией Yellow, Black and White. В основу сюжета вошли русские сказки. В фильме есть Баба-яга, Кощей Бессмертный и Водяной. Главный герой киноленты Иван переносится из современной Москвы в сказочное Белогорье, где выясняет, что он сын великого богатыря.

Продюсером года признан Антон Златопольский («Салют-7», «Движение вверх»). Приз главного редактора получили продюсеры Рубен Дишдишян и Сергей Сельянов.