Богусевич рассказала о своей победе на “Детском Евровидении”

Российская певица Полина Богусевич прокомментировала свою победу на конкурсе “Детское Евровидение-2017” в Тбилиси.

Россиянка набрала 188 очков с композицией “Крылья”, сообщает РИА Новости. Российская 14-летняя певица Полина Богусевич заняла первое место на международном песенном конкурсе, опередив конкурентов из Грузии и Австралии.

По результатам голосования жюри Богусевич набрала 122 балла, однако оказалась на первом месте, получив дополнительные 66 баллов благодаря зрительскому онлайн-голосованию.

«Я уже чуть-чуть успокоилась и, на самом деле, до сих пор чувствую себя как во сне», — сказала Богусевич.

До этого конкурса Полина участвовала в песенных конкурсах «Детская Песня года» и «Голос. Дети». В 2012 году она победила на международном арт-фестивале «Езерски Бисери» в Македонии. Еще через два года стала лауреатом международного конкурса «Детская Новая волна».

Последний раз Россия побеждала на конкурсе более 10 лет назад. Тогда сестры Толмачевы заняли первое место с песней «Весенний джаз».