Более 1 миллиона предприятий России освобождены от проверок МЧС

МЧС освободило от внеплановых проверок пожарной безопасности более 1 миллиона объектов малого и среднего бизнеса.

Об этом рассказал глава МЧС России Владимир Пучков, сообщает ТАСС. “Внеплановые проверки существенно уменьшаются. Ориентированный на риск подход позволил нам уже сегодня освободить от надзора более 1 миллиона объектов”, – заявил министр.

Пучков отметил, что руководители предприятий, освобожденных от проверок, должны ответственно подходить к решению вопросов по защите жизни и здоровья персонала и следить, чтобы работники соблюдали все меры безопасности.

Министр подчеркнул, что в 2018 году будет проведена спецподготовка сотрудников компаний в области безопасности. Пучков также напомнил, что МЧС России сократило количество проверок на 30% по сравнению с прошлым годом.