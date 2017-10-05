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05 октября, в 13:02
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Более 11 тысяч рабочих мест создали в моногородах Свердловской области

Они не связаны с деятельностью градообразующих предприятий

В Свердловской области с 2016 года  создали более 11 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.

Об этом рассказал и.о. министра инвестиций и развития региона Александр Породнов, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области.

Открытие новых рабочих мест предусмотрено приоритетной программой «Комплексное развитие моногородов». План программы перевыполнен в Красноуральске, Североуральске, Верхней Пышме и Туре,

Основной задачей программы является повышение качества жизни и снижение монозависимости уральских муниципалитетов.

Породнов подчеркнул, что к 2018 году в моногородах Свердловской области создадут еще три тысячи рабочих мест. По данным статистики, за полгода в основной капитал моногородов привлекли более 95 миллиардов рублей.

До конца года руководство региона планирует направить заявки в Минэкономразвития России на создание ТОР в Качканаре, Красноуральске, Асбесте и Нижнем Тагиле.

 


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