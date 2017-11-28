Более 20 млн кв. метров жилья построят в столице по программе реновации

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал журналистам, что в Москве в рамках программы реновации для собственников квартир подлежащих сносу домов построят свыше 20 миллионов квадратных метров жилья.

“Сейчас назвать точную цифру я не берусь. Только для переселения людей из пятиэтажек нам нужно построить более 20 миллионов квадратных метров”, – заявил он в интервью сайту информационного центра правительства Москвы.

Также по словам Левкина, эта цифра может вырасти из-за того, что более 50% опрошенных посетителей шоурума квартир по реновации заявили, что хотят улучшить жилищные условия. Они смогут докупить комнаты или квадратные метры с помощью льготных ипотечных инструментов, пояснил глава департамента градостроительной политики Москвы.

Ранее «Практика» писала о том, что дома по программе реновации построят на месте Черкизовского рынка.