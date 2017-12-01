Более 200 площадок примут участие в акции “Музей для всех! День инклюзии”

Российские музеи от Москвы до Владивостока в субботу, 2 декабря, откроют свои двери для посетителей с особенностями развития в рамках благотворительного мероприятия “Музей для всех! День инклюзии”.

Как сообщает РИА Новости, в акции поучаствуют более 200 площадок.

Авторы и организаторы проекта Динара Халикова и Наталья Черкасова отметили, что именно музей может стать тем самым пространством, где у особенных детей активизируется творческий потенциал. Они отмечают, что в нашей стране проживают более 12 миллионов человек, имеющих инвалидность, при этом около полумиллиона из них – дети.

“Самое главное – общие эмоции и интересы. И тогда люди не видят между собой каких-то физических различий”, – считает одна из организаторов мероприятия Наталья Черкасова.

Для ребят с нарушениями ментального развития сотрудники музеев-участников акции и волонтеры подготовили творческие встречи с интересными личностями, спектакли и мастер-классы.