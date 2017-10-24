Более 30% россиян пользуются интернет-банкингом

Как минимум, 31,5% россиян пользуются интернет-банкингом или мобильным банком. Такие данные опубликовали специалисты Центробанка РФ, об этом говорится в материалах Центробанка России.

Регулятор подчеркнул, что за год цифра увеличилась на 7,8%. ЦБ отметил, что возможность дистанционно управлять услугами отчасти компенсирует массовый тренд по сокращению филиалов банков, пишут Ведомости.

По данным Центробанка,число филиалов и отделений снизилось на 8,7% за минувший год. А вот число касс платежных объектов, наоборот, увеличилось — на 133,6%.

Эту тенденцию можно проследить по всем мире. Россия считается одним из мировых лидеров по доступу граждан к финансовым услугам.