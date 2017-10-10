Более 400 людей с ОВЗ примут участие в творческом фестивале

Открытый фестиваль художественного творчества для людей с ограниченными возможностями «Творчество без границ» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 14 октября 2017 года.

Мероприятие организовано в Доме культуры «Елизаветинский», расположенном на улице Бисертская, 14, сообщает портал «Новости Урала».

В конкурсе будут оценивать по следующим номинациям: «Вокальное исполнение», «Театральное искусство», «Хореография» и «Музыкальное творчество» по двум категориям – до и после 18 лет. В этом году в мероприятии планируют принять участие более 400 жителей Свердловской и Челябинской областей.

Кроме конкурса, организаторы проведут профориентационное тестирование и представят информацию о вакансиях для людей с ОВЗ в Екатеринбурге и Свердловской области.