Более 45 тысяч деревьев высадили в Ярославской области

В Ярославской области в рамках акции «Живи, лес» с 8 октября высадили 45,2 тысяч елей и сосен на территории площадью почти 15 гектаров.

На портале органов власти Ярославской области сообщается, что лесовосстановительные мероприятия завершены во всех муниципалитетах региона. Зампред областного правительства Роман Колесов рассказал, что в этом году акция впервые прошла так масштабно и с максимальным участием граждан. Также он отметил, что это существенный вклад в экологическое воспитание молодежи.

В первый раз за последнее время объемы лесовосстановления сравняются с объемами вырубок. Всего в течение весеннего и осеннего этапов акции посадили 83,2 тысячи саженцев на территории площадью 23,4 гектара. Отмечается, что все использованные саженцы и сеянцы вырастили в местных питомниках, они качественнее и дешевле.

Ранее «Практика» сообщала, что в Ленинградской области в акции «Живи, лес» поучаствовали более 1200 жителей.