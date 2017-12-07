Более 45 тысяч каталонцев вышли на улицы Брюсселя

Более 45 тысяч жителей Каталонии вышли на улицы Брюсселя в поддержку независимости.
Массовая демонстрация в самом сердце Европы проходит мирно, сообщает портал Repubblica. Люди разных возрастов из всех слоев общества собрались с плакатами “Европа, пробудись! Защитим демократию!”. Многие выкрикивают слово «Свобода».
На митинг людей привезли 250 автобусов, 5 чартеров и тысячи частных автомобилей.
Изначально мероприятие планировалось как акция в поддержку находящихся в Брюсселе бывших членов кабинета министров Каталонии. Однако позже хэштегом события стал #WakeUpEurope. Манифест проводится с требованием к Евросоюзу. Каталонцы просят обеспечить соблюдение их прав как граждан ЕС.
В связи с митингом полиция Брюсселя выведена на улицы города для обеспечения безопасности.
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