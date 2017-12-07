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07 декабря, в 16:58
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Более 45 тысяч каталонцев вышли на улицы Брюсселя

Они проводят массовую манифестацию в защиту своих прав

Более 45 тысяч жителей Каталонии вышли на улицы Брюсселя в поддержку независимости.

Массовая демонстрация в самом сердце Европы проходит мирно, сообщает портал Repubblica. Люди разных возрастов из всех слоев общества собрались с плакатами “Европа, пробудись! Защитим демократию!”. Многие выкрикивают слово «Свобода».

На митинг людей привезли 250 автобусов, 5 чартеров и тысячи частных автомобилей.

Изначально мероприятие планировалось как акция в поддержку находящихся в Брюсселе бывших членов кабинета министров Каталонии. Однако позже хэштегом события стал #WakeUpEurope. Манифест проводится с требованием к Евросоюзу. Каталонцы просят обеспечить соблюдение их прав как граждан ЕС.

В связи с митингом полиция Брюсселя выведена на улицы города для обеспечения безопасности.

 


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