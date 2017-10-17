Более 50 домов введут в строй в 2018 году по программе реновации

В 2018 году в эксплуатацию будет введен 51 дом по программе реновации. Количество зданий будет постоянно увеличиваться. Таким образом, ожидается, что до 2020 годана 210 площадках возведут 3,4 млн квадратных метров жилья.

До 2021 года будет построено 6 млн квадратных метров, а всего необходимо 16, пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова. Первые переселения в новые дома начнутся уже в 2017 году. Заселять будут здания, которые принадлежат городу. Если они понравятся москвичам, которые ждут новое жилье, то те смогут быстро в них переехать.

Ранее «Практика» писала, что 1 июля 2017 года Владимир Путин, президент Российской Федерации, утвердил программу реновации жилищного фонда столицы. По этой программе за 10-15 лет из «хрущевок» планируется расселить около миллиона москвичей. Реновация жилья обойдется федеральному бюджету в 400 млрд рублей — в нее войдет более 5 тысяч домов.