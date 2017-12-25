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Более 70 музеев Москвы будут работать бесплатно в Новый год

Многие площадки подготовили праздничные программы

В новогодние праздники 77 музеев Москвы будут работать бесплатно.

Со 2 по 7 января все желающие могут посетить городские выставки без покупки билетов, сообщается на сайте мэра Москвы. «В эти дни в Новом Манеже продолжится выставка «Необъятный Рязанов», посвященная 90-летию режиссера Эльдара Рязанова. А в Музее Цветаевой будет идти выставка «Где мой дом?», приуроченная к 125-летию поэтессы», – сказано в сообщении.

В пресс-службе Департамента культуры рассказали, что в новогодние каникулы можно посетить не только нашумевшие проекты 2017 года, но и новые, премьерные выставки. Многие площадки подготовили праздничные программы.

В субботу, 6 января, в музее Скрябина пройдет гала-концерт, посвященный годовщине со дня рождения композитора. А 7 января в музее-заповеднике «Коломенское» проведут святочные гуляния.


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