Более 70 раз памятники советским воинам осквернялись в Польше

Посол РФ в Польше Сергей Андреев на международной конференции «Чтите их память…», посвященной сложившейся в Польше и других странах Европы ситуации с памятниками и местами захоронений советских воинов, погибших во Второй мировой войне, рассказал о количестве актов вандализма за период с 2014 по 2017 годы.

По его словам, за это время мемориалы и кладбища Красной армии в Польше осквернялись более 70 раз. Андреев пояснил, что привел статистику с 2014 года, так как именно тогда участились случаи вандализма на советских мемориальных объектах в Польше, сообщает ТАСС.

Посол добавляет, что оскверняют в большинстве случаев не символические памятники, а воинские кладбища, что не имеет оправдания с точки зрения любых нравственных норм. «Ни в одной другой стране ничего подобного не происходит», — подытожил Андреев.

Ранее «Практика» писала о том, что Общественная палата РФ обратится в ОБСЕ и ЮНЕСКО с жалобой на вандализм в отношении могил советских солдат в Польше.