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Более 70 столичных автобусных маршрутов стали работать без турникетов

Эта мера поможет сократить время пассажира в пути

В Москве более 70 автобусных маршрутов теперь работают в бестурникетном режиме. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Как отмечают в пресс-службе, такое нововведение поможет пассажирам удобнее совершать посадку в транспорт и, кроме того, сократить время в пути примерно на пять минут. Теперь пассажиры наземного транспорта смогут входить во все двери автобуса и оплачивать проезд в салоне при помощи валидатора.

Уточняется, что номера маршрутов, которые теперь работают в бестурникетном режиме, можно узнать на сайте Мосгортранса.


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