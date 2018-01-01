Более 70 столичных автобусных маршрутов стали работать без турникетов

В Москве более 70 автобусных маршрутов теперь работают в бестурникетном режиме. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Как отмечают в пресс-службе, такое нововведение поможет пассажирам удобнее совершать посадку в транспорт и, кроме того, сократить время в пути примерно на пять минут. Теперь пассажиры наземного транспорта смогут входить во все двери автобуса и оплачивать проезд в салоне при помощи валидатора.

Уточняется, что номера маршрутов, которые теперь работают в бестурникетном режиме, можно узнать на сайте Мосгортранса.