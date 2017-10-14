Более 75% месячных осадков выпало в Москве за две недели

С начала октября в Москве выпало более 75% месячной нормы осадков.

В Гидрометцентре России отметили, что зафиксировали 45 мм осадков за 14 дней, сообщает «Интерфакс». Согласно предварительным данным, за две недели на базовой городской метеостанции, которая расположена на ВДНХ, прирост осадков составил 76% месячной нормы. В октябре норма составляет 59 мм.

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье на выходных дожди и пасмурную погоду. В субботу вечером ожидается выпадение осадков до 2 мм, а в воскресенье из-за дождей может выпасть около 9 мм осадков.

В воскресенье в Москве будет холодно. Температура воздуха опустится до 3-5 градусов по Цельсию выше нуля. Днем ожидается не более + 6 градусов по Цельсию, дожди и порывистый ветер до 15 м/с.