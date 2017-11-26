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26 ноября, в 19:35
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Более двух тысяч туристов застряли на Бали

Из-за извержения вулкана Агунг некоторые авиакомпании отменили международные рейсы

Из-за извержения вулкана Агунг на острове Бали свыше двух тысяч туристов не могут вылететь домой, сообщают РИА Новости со ссылкой на австралийское онлайн-издание The Australian.

Как уточняет издание, некоторые международные авиакомпании приняли решение отменить свои рейсы из Бали после извержения вулкана в субботу, 25 ноября. При этом внутренние рейсы выполняются в штатном режиме.

Представители международных компаний, чьи рейсы были отменены, говорят о возможном возобновлении полетов после новой оценки ситуации в понедельник утром, 27 ноября.

В результате активности Агунг облако из пепла и дыма накрыло населенные пункты на расстоянии 7,5 километров от вулкана. Известно, что около 25 тысяч местных жителей начали покидать свои дома еще при первых признаках активности вулкана в сентябре.

The Australian также рассказывает, что последнее извержение вулкана Агунг было в 1963-м году, тогда погибли около 1 600 человек.


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