Более миллиона человек поздравили своих учителей в «Одноклассниках»

В День учителя «Одноклассники» предоставили пользователям возможность вспомнить и поздравить своих учителей. В соцсети появилось приложение «Поздравь учителя», благодаря которому можно было загрузить фото, подписать имя учителя и опубликовать коллаж на своей странице.

В акции приняли участие больше миллиона человек, пишет ТАСС. Кроме того, пользователи социальной сети прошли необычный тест под названием «Каким одноклассником вы были». Россияне вспомнили за какой партой они сидели и что нравилось им на уроках больше всего. 46% участников признались, что ценили хорошие оценки и внимание учителей, а 38% ходили в школу, чтобы гонять по коридорам на переменках.

Руководство социальной сети «Одноклассники» решило оправдать ее название и позволить пользователям вернуться в школьные времена.