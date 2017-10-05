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05 октября, в 19:27
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Более миллиона человек поздравили своих учителей в «Одноклассниках»

Соцсеть подготовила сюрприз к профессиональному празднику педагогов

В День учителя «Одноклассники» предоставили пользователям возможность вспомнить и поздравить своих учителей. В соцсети появилось приложение «Поздравь учителя», благодаря которому можно было загрузить фото, подписать имя учителя и опубликовать коллаж на своей странице.

В акции приняли участие больше миллиона человек, пишет ТАСС. Кроме того, пользователи социальной сети прошли необычный тест под названием «Каким одноклассником вы были». Россияне вспомнили за какой партой они сидели и что нравилось им на уроках больше всего. 46% участников признались, что ценили хорошие оценки и внимание учителей, а 38% ходили в школу, чтобы гонять по коридорам на переменках.

Руководство социальной сети «Одноклассники» решило оправдать ее название и позволить пользователям вернуться в школьные времена.


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