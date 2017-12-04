Более ста тысяч человек поддерживают отставку Порошенко

Петиция за объявление импичмента президенту Украины Петру Порошенко собрала более ста тысяч подписей.

Петиция была размещена на сайте Change.org под заголовком “Блогеры Украины против притеснений свободы слова”, передает РИА Новости. Документ был подготовлен независимыми журналистами и представителями блогосферы.

Авторы петиции считают, что за время правления Петра Порошенко важнейшие институты Украины деградировали, в частности, это касается демократических основ и свободы слова.

Как ранее передавала “Практика”, 3 декабря в Киеве был проведен марш за объявление импичмента президенту Петру Порошенко.

Протестующие вышли на улицу в связи с отсутствием перемен после “майдана”, массовой многомесячной акции протеста в центре города, начавшейся в ноябре 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.