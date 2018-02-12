Более тысячи россиян вышли на старт «Лыжни России» в Ярославле

В 2018 году в лыжной гонке «Лыжня России» приняли участие более тысячи россиян.

На старт вышли не только профессионалы, но и любители, сообщает Московский комсомолец. Некоторые участвовали целыми семьями.

«Эта гонка стала ярким зимним праздником, который объединяет всех любителей лыжного спорта разного возраста», – сказали организаторы.

Лыжные забеги прошли на короткой и длинной дистанциях. Победители получили награды и дипломы Министерства спорта России.

Гости мероприятия участвовали в конкурсах. На месте события выступали артисты и работала полевая кухня.

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