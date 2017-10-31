Болельщики ЧМ-2018 смогут бесплатно перемещаться по России

Болельщикам чемпионата мира по футболу предоставят бесплатные поезда для поездок по городам проведения матчей вслед за своей любимой командой.

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

Он отметил, что считает этот шаг беспрецедентным, так как города, в которых будут проводиться игры, находятся друг от друга на значительном расстоянии. Премьер также подчеркнул, что специальные поезда для любителей футбола будут бесплатными, но желающим воспользоваться услугой нужно будет заранее предоставить необходимые документы и получить разрешение на проезд.

Ранее «Практика» писала о ходе подготовки к ЧМ-2018. Подходят к завершению работы на спортивных объектах в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Саранске.

Кроме того, в связи с предстоящим чемпионатом президент РФ Владимир Путин поручил разработать новую подпрограмму развития футбола в России, а также при доработке проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в обязательном порядке предусмотреть полноценное финансирование расходов на обеспечение безопасности матчей.