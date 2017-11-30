Болельщики начали получать билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года

В четверг, 30 ноября, в Государственном Кремлевском дворце прошла церемония вручения билетов почетным болельщикам из городов, которые примут игры чемпионата мира по футболу 2018 года.

На церемонии присутствовали бывшие футболисты Никита Симонян, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, француз Лоран Блан, итальянец Фабио Каннаваро, уругваец Диего Форлан и испанец Карлес Пуйоль, именно они и вручили первые билеты счастливчикам, сообщает ТАСС. Отбором “суперболельщиков” занимались послы городов-организаторов, представители футбольных клубов и федераций, а также объединения болельщиков.

Самому младшему из “суперболельщиков” шесть лет, самому старшему – 75 лет. Последним оказался Виктор Паутов из Саранска, который в течение 20 лет поддерживает “Мордовию” игрой на тромбоне.

В конце октября ФИФА утвердила призовой фонд ЧМ-2018 по футболу, о чем ранее писала «Практика».