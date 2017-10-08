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08 октября, в 13:03
Новости

Большинство британцев впервые хотят видеть премьером Корбина

Раньше они отдавали предпочтение Терезе Мэй

Социологическая служба BMG Research провела опрос с целью выяснить, за кого проголосуют британцы в случае проведения досрочных парламентских выборов. Как оказалось, жители Соединенного Королевства предпочли бы отдать свои голоса за оппозиционную Лейбористскую партию во главе с ее лидером Джереми Корбином.

За лейбористов готовы отдать свои голоса 42% респондентов, а за консерваторов — 37% опрошенных, сообщает газета The independent. Издание подчеркивает, что все больше жителей Британии рассматривают в качестве потенциального премьер-министра, способного заменить Терезу Мэй, Джереми Корбина.

В среду, 4 октября, Мэй произнесла речь перед закрытием ежегодного съезда Консервативной партии в Манчестере, после чего разговоры об ее отставке вспыхнули с новой силой. В тот день выступление британского премьера сопровождалось большим количеством накладок.

Ранее «Практика» писала о том, что Тереза Мэй собирается участвовать в выборах 2020 года.


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