Большинство членов ВАК проголосовали за лишение Мединского ученой степени

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории и археологии большинством голосов поддержал рекомендацию лишить руководителя министерства культуры России Владимира Мединского степени доктора наук.

Диссертацию Мединского рассматривали более двух десятков ученых, в итоге проголосовали «за» 17 человек, «против» — 3, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление члена Экспертного совета Олега Будницкого.

По его словам, претензии к главе ведомства заключаются в том, что исследование главы Минкультуры выполнено на низком уровне и не содержит нового научного знания, также в тексте присутствуют многочисленные фактические ошибки, и он не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям.

Ранее «Практика» писала о том, что Кремль прокомментировал ситуацию с ученой степенью Мединского.