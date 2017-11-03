Большой этнографический диктант вызвал трудности даже у главы ФАДН

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Российской Федерации Игорь Баринов после написания Большого этнографического диктанта заявил, что некоторые задания были сложными для него.

Как сообщает РИА Новости, Большой этнографический диктант прошел в пятницу, 3 ноября, накануне праздника День народного единства.

Отмечается, что мероприятия было организовано во всех субъектах Российской федерации, а также в государствах СНГ, в Южной Осетии и Абхазии.

По данным председателя ФАДН, в последний момент к Большому этнографическому диктанту также присоединились Франция и Бельгия.

Баринов рассказал, что пока точно не знает, сколько человек приняли участие в акции, уточнив, что в этом году было открыто 2,6 тысячи площадок, что намного больше, если сравнивать с прошлым годом.

Ранее «Практика» информировала о том, что Большой этнографический диктант напишут свыше тысячи жителей Свердловской области.