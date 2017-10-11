Самолеты США на учениях отработали ракетные удары по КНДР

Два стратегических бомбардировщика ВВС США отработали ракетные удары по КНДР. Тренировки прошли в районе Корейского полуострова.

Сверхзвуковые бомбардировщики вылетели с авиабазы острова Гуам и подошли к Корейскому полуострову. Они отработали удары по сухопутным целям и имитировали нанесение удара крылатыми ракетами, сообщает «Взгляд», ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. После этого бомбардировщики пересекли юг полуострова и повторили заход на цель с запада.

25 сентября Ли Ен Хо, глава МИД КНДР, сообщил, что Дональд Трамп «объявил войну», и теперь КНДР может принять ответные меры, в том числе, и сбить бомбардировщик. Ранее «Практика» писала о полной готовности КНДР к нанесению удара по Гуаму. Тогда Северная Корея дала понять, что будет принимать решения с учетом действий США.