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Самолеты США на учениях отработали ракетные удары по КНДР

Два стратегических бомбардировщика тренировались на сухопутных целях

Два стратегических бомбардировщика ВВС США отработали ракетные удары по КНДР. Тренировки прошли в районе Корейского полуострова.

Сверхзвуковые бомбардировщики вылетели с авиабазы острова Гуам и подошли к Корейскому полуострову. Они отработали удары по сухопутным целям и имитировали нанесение удара крылатыми ракетами, сообщает «Взгляд», ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. После этого бомбардировщики пересекли юг полуострова и повторили заход на цель с запада.

25 сентября Ли Ен Хо, глава МИД КНДР, сообщил, что Дональд Трамп «объявил войну», и теперь КНДР может принять ответные меры, в том числе, и сбить бомбардировщик. Ранее «Практика» писала о полной готовности КНДР к нанесению удара по Гуаму. Тогда Северная Корея дала понять, что будет принимать решения с учетом действий США.

 


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