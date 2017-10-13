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Борис Джонсон посетит Россию в конце 2017 года

Глава МИД Британии и Сергей Лавров встречались на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон анонсировал свой приезд в Россию и встречу с Сергеем Лавровым.

Как сообщает британский МИД, Джонсон посетит Москву в конце 2017 года по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также на сайте ведомства подчеркивается, что Великобритания во многом не согласна с Российской Федерацией, в частности, в вопросах Сирии и Украины.

Дипломаты постараются не затрагивать спорные темы и обсудят вопросы международной безопасности, иранскую ядерную сделку и ситуацию на Ближнем Востоке.

В начале апреля глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон отменил визит в Москву в связи с ситуацией в Сирии.

Позднее он заявлял, что выход Соединенного Королевства из состава Европейского союза (Brexit) может поспособствовать становлению самой великой страны в мире, о чем писала «Практика».


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