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25 ноября, в 16:46
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«Боруссия» готова продать своего бомбардира за 60 миллионов евро

Обамейянг намерен покинуть команду в зимнее трансферное окно

Нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг намерен покинут дортмундскую «Боруссию» в зимнее трансферное окно.

Руководство клуба готово отпустить бомбардира при условии, что за него заплатят не менее € 60 миллионов, сообщает RT. Футбольный клуб уже подыскивает замену габонскому форварду.

В этом сезоне Обамейянг сыграл в 16 матчах за «Боруссию» в чемпионате Германии и Лиге чемпионов. Он забил 12 голов и осуществил одну результативную передачу.

Обамеянг дебютировал за сборную Габона в 2009 году. Первый гол он забил в матче против Марокко, далее были успешно забитые голы в товарищеских матчах против сборных Бенина, Того, Алжира и Сенегала. С Обамеянгом сборная дошла до четвертьфинала Кубка африканских наций в 2012 году.

 


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