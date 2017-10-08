Британец разместил в Daily Telegraph поздравление для Путина

Житель Великобритании Эндрю Картрайт разместил в разделе объявлений газеты Daily Telegraph поздравление с днем рождения президента России Владимира Путина.

В своем тексте Картрайт называет Путина миротворцем и пишет, что президент России не боится брать на себя ответственность и вставать на сторону здравого смысла, разума и справедливости, сообщает Daily Telegraph. Кроме того, британец пожелал Владимиру Путину оставаться сильным, честным и справедливым.

В субботу, 7 октября, президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Несмотря на возраст, он играет в хоккей, ездит на лошадях и мотоциклах и занимается дзюдо.

Владимир Путин отметил свое 65-летие на работе. В прошлом году президент России провел праздник в кругу родных, близких и друзей.

Ранее «Практика» писала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера Российской Федерации Владимира Путина с юбилеем.