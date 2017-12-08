Британии предстоит заплатить до 45 млрд евро за Brexit

За выход из Евросоюза Великобритания должна будет заплатить от 40 до 45 миллиардов евро.

Об этом в пятницу, 8 декабря, заявили официальные представители британского правительства, сообщает “Интерфакс”.

Такая сумма оговаривалась во время встречи рабочих групп министерства финансов Соединенного Королевства координатора Евросоюза по вопросам Brexit Мишеля Барнье.

По словам официальных лиц Британии, правительство рассматривает данные условия как честное урегулирование обязательств, которое необходимо выполнить.

Ранее Praktika.ru передавала, что Еврокомиссия (ЕК) достигла “решающего прогресса” в переговорах по Brexit, и это стало завершением их первой фазы. Их результаты будут представлены на утверждение Европейскому совету – саммиту ЕС 14-15 декабря.