“Британия должна вести Европу”: Сорос профинансировал отмену Brexit

Известый биржевой трейдер, финансист и филантроп Джордж Сорос перевел 400 тысяч фунтов стерлингов движению Best for Britain (“Лучшее для Британии”), агитирующему за срыв процедуры Brexit – выхода из Евросоюза. Лидер Best for Britain бывший дипломат лорд Мэллок-Браун подтвердил получение средств от Сороса, как передает Daily Express.

Фонд Best for Britain своей официальной целью декларирует “держать открытой дверь в ЕС для Великобритании”. Достичь этого движение пытается с помощью рекламной кампании среди населения, работе с профсоюзами и агитации среди парламентариев. Последнее может быть особенно эффективно – члены парламента своими голосами могут сорвать сделку об условиях Brexit, которую премьер министр Тереза Мэй пытается заключить с ЕС. Это, в свою очередь, может привести к отставке правительства и пересмотру решения по выходу из Евросоюза. В идеале Best of Britain рассчитывает на повторный референдум

“Мы никогда не скрывали наших убеждений”

Экс-министр и бывший дипломат лорд Мэллок-Браун, глава Best for Britain, уточнил, что 400 тысяч фунтов стерлингов были переданы движению через фонды Джорджа Сороса. “Его (Сороса) вклад очень важен и ценен, но он является только одним из многих источников нашего финансирования”, – добавил глава фонда.

“Мы никогда не скрывали наших убеждений: мы упорно ведем кампанию… чтобы сохранить все возможности открытыми – в том числе, возможность того, что Британия останется в ЕС. Мы, как и миллионы других людей в стране, верим, что Британия должна вести Европу за собой – а не покидать ее”, – заявил лорд Мэллок-Браун.

Сорос и Brexit

Интерес Джорджа Сороса к общественным силам, работающим на срыв Brexit, не стал чем-то новым. Финансист с самого начала выступал как последовательный противник выхода Великобритании из союза. Непосредственно перед референдумом он утверждал, что если Великобритания выйдет из Союза, то за ней последуют и другие. “Распад ЕС станет почти неизбежным”, – уверял миллиардер.

Также незадолго до голосования по Brexit один из фондов Сороса инвестировал в золото $30 миллиардов – чтобы компенсировать финансовые потери от обвала на фондовых рынках.

После референдума Сорос не изменил тон своих высказываний – он заявил, что жители Великобритании однозначно понесут потери в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Человек, который разорил Банк Англии

К сообщениям о беспокойстве Джорджа Сороса по поводу экономики Великобритании многие относятся скептически. В 1992 году финансист заработал миллиард долларов на спекулятивной атаке на британский фунт. Событие вошло в историю как “Черная среда”. Последствия для экономики королевства оказались самыми серьезными.

Тогда из-за обвала курса фунта стерлингов правительство страны понизило процентную ставку. Более того, властям пришлось девальвировать фунт и выйти из Европейской валютной системы.

Точная мера участия Сороса в “Черной среде” не выяснена, однако сам факт своей участия в тех событиях финансист подтверждает. В общественном сознании англичан за Соросом закрепилось прозвище “Человек, который разорил Банк Англии”.

Реакция в мире

Открытая финансовая поддержка Соросом движения против Brexit была встречена довольно прохладно многими пользователями соцсетей. Известный английский журналист Грэм Филлипс вспомнил обвинения в адрес России от британских властей о вмешательстве в референдум.

Филлипс в очередной раз отметил двойные стандарты британских СМИ, которые не обеспокоились столь явным вмешательством во внутренние дела страны.

В похожем духе высказались ряд других англоязычных пользователей Twitter, приведем одну из типичных цитат от @ThomasEvansGB: “Дешевая реклама в Фейсбуке, предположительно спонсоруемая Кремлем – и это на первых полосах и на всех экранах, объявляются правительственные слушания. Сорос вкладывает 400 тысяч фунтов в явно антидемократическую кампанию – и это только мельком упоминают в новостях”.

Также стоит отметить удивление многих русскоязычных пользователей скромностью суммы, с помощью которой Сорос рассчитывает “расшатать” Британию. Учитывая огромное состояние финансиста, многим кажется что Сорос поскупился.