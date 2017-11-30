Британия может оказаться должна ЕС около 50 млрд евро

Великобритания и Евросоюз приблизились к определению методики расчета взаимных финансовых обязательств перед выходом страны из ЕС. По ней Лондон может оказаться должен Евросоюзу около 50 миллиардов евро.

Несмотря на то, что окончательные параметры предложения еще не утверждены, в Брюсселе встретили его с одобрением, сообщает русская служба BBC. В сентябре премьер-министр Британии Тереза Мэй заявляла, что страна готова предложить сумму в 20 миллиардов евро в счет погашения ранее принятых обязательств перед ЕС. Однако эту сумму сочли в Брюсселе недостаточной.

В середине ноября Тереза Мэй готова была предложить Евросоюзу 45 миллиардов евро по Brexit. 24 ноября она прибыла в Брюссель с проектом компромисса, чтобы разблокировать переговоры по Brexit, также она встретилась с президентом совета ЕС Дональдом Туском.