Британия определилась с датой сделки с ЕС по Brexit

Официальный представитель британского министра по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что страна планирует достичь сделки с Евросоюзом до фактического выхода из ЕС.

По его словам, правительство работает над достижением соглашения по финальной сделке в заблаговременные сроки. После чего Британия выполнит давнее обязательство по голосованию в обеих палатах парламента, сообщает РИА Новости.

В среду, 25 октября, член ЕС Мишель Барнье, который ведет со стороны Евросоюза переговоры с Британией по Brexit, говорил, что соглашение удастся достичь к октябрю 2018 года.

В середине октября сообщалось, что межпартийная группа британских депутатов работает над планом, запрещающим выход королевства из Европейского союза без соглашения с Брюсселем.

Поводом для этого стала информация о том, что Великобритания может выйти из объединения без соглашения в 2019 году, так как переговоры зашли в тупик, о чем ранее писала «Практика».