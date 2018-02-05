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05 февраля, в 14:26
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Британия покинет таможенный союз после Brexit

Во вторник в Брюсселе обсудят технические вопросы выхода Британии из ЕС

Великобритания выйдет из таможенного союза ЕС после Brexit.

Об этом заявили в официальной резиденции премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, передает Sky News.

В резиденции премьер-министра настаивают на том, что Великобритания выйдет из таможенного союза после решающей недели переговоров по Brexit.

«Это не наша политика, быть в таможенном союзе», – сказано в сообщении. Источник отметил, что правительство страны будет договариваться с ЕС, чтобы гарантировать, что после Brexit торговля останется на прежних условиях.

«Мы знаем позицию британского правительства и уважаем ее, но они должны соблюдать правила Союза», – сказал главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье.

Тереза ​​Май планирует встретиться с Мишелем Барнье перед открытием переговоров по переходным соглашениям.

Во вторник, 6 февраля, в Брюсселе британские и европейские чиновники будут обсуждать технические вопросы выхода Британии из ЕС.


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