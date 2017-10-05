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05 октября, в 22:21
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Британская компания Deep Mind создаст комитет по этике

Он поможет понять, находится ли под человеческим контролем искусственный интеллект

Британская компания DeepMind, которая занимается развитием технологий искусственного интеллекта, откроет исследовательское подразделение, которое будет изучать этические предпосылки использования современных технологий. Регулирование отношений искусственного интеллекта и людей сейчас стоит на повестке дня у всего мира.

Это необходимо для того, чтобы убедиться: искусственный интеллект находится под контролем человека, пишет N+1. В прошлом году, например, Европарламент предложил признать всех роботов «электронными личностями» и, по факту, наделить их человеческими качествами. А Государственная Дума напрямую заявила, что нужно всерьез заняться регулированием отношения между роботами и людьми.

Компания DeepMind принадлежит Google и является одним из лидеров на рынке создания и развития «электронного» интеллекта.

 

 


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