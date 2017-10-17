Британская разведка заявила о худшей террористической обстановке за 34 года

Эндрю Паркер, глава Службы безопасности британской разведки, оценил уровень террористической угрозы в стране. Он заявил, что сейчас в Великобритании царит худшая террористическая обстановка за последние 34 года.

По мнению Паркера, в Великобритании растет уровень террористической угрозы со стороны исламских экстремистов, пишет «Интерфакс». Разведчик оценил эту угрозу как многоуровневую и очень быстро развивающуюся. Он отметил, что она растет в темпах и масштабах, которых раньше не было.

На данный момент в МИ5 ведется более 500 расследований по делам, которые связаны с терроризмом. При этом, Служба безопасности британской разведки готова отразить растущую угрозу. Ранее «Практика» писала о том, что в одном из вагонов лондонского метро 15 сентября взорвалась бомба. Пострадали около 20 человек. Ответственность за теракт на себя взяла группировка ИГИЛ*.

*Запрещенная в России террористическая организация