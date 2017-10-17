Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 22:35
Новости

Британская разведка заявила о худшей террористической обстановке за 34 года

Это признал лично Эндрю Паркер, глава Службы безопасности

Эндрю Паркер, глава Службы безопасности британской разведки, оценил уровень террористической угрозы в стране. Он заявил, что сейчас в Великобритании царит худшая террористическая обстановка за последние 34 года.

По мнению Паркера, в Великобритании растет уровень террористической угрозы со стороны исламских экстремистов, пишет «Интерфакс». Разведчик оценил эту угрозу как многоуровневую и очень быстро развивающуюся. Он отметил, что она растет в темпах и масштабах, которых раньше не было.

На данный момент в МИ5 ведется более 500 расследований по делам, которые связаны с терроризмом. При этом, Служба безопасности британской разведки готова отразить растущую угрозу. Ранее «Практика» писала о том, что в одном из вагонов лондонского метро 15 сентября взорвалась бомба. Пострадали около 20 человек. Ответственность за теракт на себя взяла группировка ИГИЛ*.

*Запрещенная в России террористическая организация

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
03 октября, в 16:15
Просмотр террористической пропаганды в Британии хотят приравнять к преступлению
Новости
08 сентября, в 17:27
Центризбирком создаст предпосылки для повышения явки на выборах
Новости
10 октября, в 17:25
Первый канал покажет фильм «Тайная война» о Киме Филби

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо