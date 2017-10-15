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Британские политики хотят запретить Brexit без соглашения с ЕС‍

Правительство приготовило £250 млн для данного сценария

Межпартийная группа британских депутатов работает над планом, запрещающим выход королевства из Европейского союза без соглашения с Брюсселем.

Поводом для этого стала информация о том, что Великобритания может выйти из объединения без соглашения в 2019 году, так как переговоры зашли в тупик, сообщает The Guardian.

В начале сентября лейбористская партия пригрозила бойкотировать закон о Brexit. Оппозиция обвиняла правительство Терезы Мэй в поддержании так называемого «предложения Генри VII» — конституционной поправки, позволяющей избежать контроля со стороны парламента во время принятия европейских законов.

После этого десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона для участия в марше протеста против выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Ранее «Практика» писала о том, что Brexit может нанести бюджету ЕС ущерб в €20 миллиардов.


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