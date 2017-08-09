Британские ученые назвали ископаемого крокодила в честь лидера Motorhead

Именем покойного солиста и основателя группы Motorhead Лемми Килмистера назвали неизвестного ранее науке доисторического крокодила.

Лондонский музей естествознания выступил по этому поводу со специальным заявлением, сообщает РИА Новости. Останки окаменелого ящера, найденного еще в начале 20 века, но ошибочно принятого за другой вид, отныне будут называться Lemmysuchus obtusidens.

Как говорится в заявлении, Lemmysuchus obtusidens относится к семейству телеозавров, живших на земле около 164 млн лет назад. Куратор Лондонского музея Лорна Стил назвала животное одним из самых ужасных живших на земле существ.

Лемми Килмистер (настоящее имя Иэн Фрейзер Киллмистер) основал группу Motorhead в 1975 году и был ее басс-гитаристом и солистом до своей смерти в 2015 году.