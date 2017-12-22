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Британским паспортам вернут классический синий цвет

Возврат к традиционному виду документа случится после окончательного выхода Великобритании из ЕС

Британские власти в пятницу, 22 декабря, объявили о возврате к классическому внешнему виду паспортов. После выхода страны из ЕС документ станет синим – этот цвет использовался до 1988 года.

Об этом сообщает информагентство UPI. Министр по делам миграции Брэндон Льюис заявил, что после формального завершения процедуры Brexit документы больше не должны будут соответствовать общевропейским стандартом – которые сейчас предписывают бордовый цвет для паспортов.

Возврат к принятому до 1988 года синему цвету будет способствовать укреплению национальной идентичности, по мнению Льюиса. Он добавил, что будущий документ будет самым надежным и защищенным в мире.


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