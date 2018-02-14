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14 февраля, в 21:39
Новости

Британскую команду по скелетону обвинили в жульничестве

Несколько стран пожаловались на костюмы спортсменов

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) была вынуждена вмешаться после того, как несколько стран пожаловались, что костюмы от производителя Team GB давали британским спортсменам несправедливое преимущество.

IBSF проверил гоночные костюмы и отклонил жалобы на встрече со всеми капитанами команд по скелетону в среду, сообщает Express.

Пресс-секретарь IBSF сказала: «IBSF проверила гоночные костюмы британской скелетной команды и не обнаружила нарушений правил в представленных костюмах».

Костюмы, разработанные аэродинамической консалтинговой компанией TotalSim, уменьшают силу сопротивления ветра на тело спортсменов, так как скорость спортсменов достигает 80 миль в час.

 


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