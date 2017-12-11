Броневого похоронили на Новодевичьем кладбище

В понедельник, 11 декабря, на Новодевичьем кладбище похоронили народного артиста СССР Леонида Броневого.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра “Ленком”. “Броневой похоронен на Новодевичьем кладбище недалеко от могил народного артиста СССР Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова”, — сказал представитель театра.

Перед похоронами провели гражданскую панихиду и прощание с артистом в театре “Ленком”, в котором актер работал около 30 лет.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что Леонид Броневой умер в субботу, 9 декабря. Ему было 88 лет. Броневой запомнился своими яркими ролями в кино. Он блистательно исполнил роли герцога из “Мюнхгаузена…” и Мюллера из “Семнадцати мгновений весны”. Все помнят его легендарную фразу “А вас, Штирлиц, я попрошу остаться…”.