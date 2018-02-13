Бронзовый призер ОИ-2018 лыжница Белорукова рассказала о своей победе

Во вторник, 13 февраля, Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года по лыжным гонкам в классическом спринте Юлия Белорукова рассказала, что через многое прошла ради победы в этих соревнованиях.

Белорукова преодолела дистанцию в 1,25 километра за 3 минуты 7,21 секунды, сообщает ТАСС. “Никакого сожаления нет и не могло быть, потому что я через многое прошла ради этой медали. Через что? Не расскажу, но это связано с травмой”, – сказала Белорукова.

Лыжница отметила, что недавно пережила травму шеи, поэтому находится не в лучшей своей форме. По словам спортсменки, она способна на большее. Другая российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место, пройдя дистанцию за 3 минуты 12,98 секунд.

Первое место заняла шведская лыжница Стина Нильссон с результатом 3 минуты 3,84 секунды. Серебро досталось спортсменке из Норвегии Майкен Фаллы.