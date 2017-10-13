Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 12:02
Новости

Бруно Марс возглавил список номинантов премии American Music Awards

45-я церемония награждения состоится 19 ноября в Лос-Анджелесе

Бруно Марс — главный кандидат на восемь номинаций престижной музыкальной премии American Music Awards (AMA).

На пять номинаций претендуют дуэт The Chainsmokers, Дрейк, Кендрик Ламар, Эд Ширан и The Weeknd, сообщает телеканал ABC.

Бруно Марс будет соревноваться за главный приз «Артист года» с The Chainsmokers, Ламаром, Дрейком и Шираном. С двумя последними певец поборется за звание лучшего поп/рок-исполнителя.

Джастин Бибер, Дэдди Янки и Луис Фонси стали претендентами на победу в четырех номинациях. Их совместная композиция «Despacito» поборется за звание лучшей поп/рок-песни года. Клип на эту композицию просмотрели более чем три миллиарда раз на YouTube. Поэтому песня номинирована и на звание лучшего видео года.

Номинантами на звание нового артиста года стали Джеймс Артур, Найл Хоран, Джулия Майклз, Пост Мэлоун и Рей Среммурд. Алиссиа Кара, Леди Гага и Рианна номинированы на звание любимого поп-рок исполнителя.

Шоу будет транслироваться в кинотеатре Microsoft в Лос-Анджелесе 19 ноября в 8 часов вечера по местному времени.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
29 сентября, в 11:07
Компания SpaceX намерена колонизировать Марс к 2024 году
Новости
30 сентября, в 18:33
Футбольная команда «ЯТренер» обыграла «Торино» в матче регионального первенства
Новости
03 октября, в 12:30
«ВКонтакте» проведет музыкальную премию VK Music Awards

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо