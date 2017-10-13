Бруно Марс возглавил список номинантов премии American Music Awards

Бруно Марс — главный кандидат на восемь номинаций престижной музыкальной премии American Music Awards (AMA).

На пять номинаций претендуют дуэт The Chainsmokers, Дрейк, Кендрик Ламар, Эд Ширан и The Weeknd, сообщает телеканал ABC.

Бруно Марс будет соревноваться за главный приз «Артист года» с The Chainsmokers, Ламаром, Дрейком и Шираном. С двумя последними певец поборется за звание лучшего поп/рок-исполнителя.

Джастин Бибер, Дэдди Янки и Луис Фонси стали претендентами на победу в четырех номинациях. Их совместная композиция «Despacito» поборется за звание лучшей поп/рок-песни года. Клип на эту композицию просмотрели более чем три миллиарда раз на YouTube. Поэтому песня номинирована и на звание лучшего видео года.

Номинантами на звание нового артиста года стали Джеймс Артур, Найл Хоран, Джулия Майклз, Пост Мэлоун и Рей Среммурд. Алиссиа Кара, Леди Гага и Рианна номинированы на звание любимого поп-рок исполнителя.

Шоу будет транслироваться в кинотеатре Microsoft в Лос-Анджелесе 19 ноября в 8 часов вечера по местному времени.