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09 октября, в 16:29
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Букмекеры оценили шансы сборной России по футболу обыграть Иран

Товарищеский матч между командами пройдет в Казани

Британская букмекерская контора William Hill опубликовала котировки на товарищеский матч между сборной России по футболу и национальной командой Ирана.

Коэффициент на победу россиян составляет 1,80, на успех команды Ирана — 4,33, на ничью — 3,40. Таким образом, сборная России является фаворитом матча, сообщает «Интерфакс».

По состоянию на начало октября 2017 года сборная России занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), иранская команда расположилась на 25-й строчке.

Российская сборная получила путевку на чемпионат мира по футболу 2018 года автоматически, в качестве хозяйки ЧМ. Команда Ирана успешно выступила в азиатском отборочном турнире и также примет участие в ЧМ-2018.

В начале июля выяснилось, что в России ощущается острая нехватка гостиниц к ЧМ-2018 по футболу.

Ранее «Практика» писала о властях Липецка, которые нашли оригинальный способ предсказать итоги ЧМ-2018 по футболу.


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